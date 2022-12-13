На Кубани гаишники поймали своего начальника пьяным за рулём и отпустили домой
На Кубани замначальника районного отдела ГИБДД попался пьяным за рулём и лишился должности
Сергей Дробышев. Фото © T.me / Kub Mash
В Новопокровском районе Краснодарского края автоинспекторы остановили машину и увидели за рулём своего пьяного начальника — замглавы местного ГИБДД 44-летнего Сергея Дробышева, но задерживать его побоялись. Об этом сообщает Kub Mash.
По его данным, высокопоставленный гаишник с супругой заехал отметить юбилей подруги, которая работает директором мебельного магазина. Застолье в кафе "Околица" продолжалось до утра, гости начали разъезжаться к четырём часам, тогда-то по пути домой и остановил патруль ДПС машину Дробышева. Он от медосвидетельствования отказался и получил административку. В итоге важного водителя отпустили, но наказание его уже настигло.
"Руководством ГУМВД по Краснодарскому краю по результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее пьяный полицейский из Балашихи устроил серьёзную аварию. Он выехал на встречку и столкнулся с тремя машинами — сначала влетел в ГАЗ, потом в Ford, Skoda и напоследок протаранил дерево. В итоге 44-летняя пассажирка "шкоды" скончалась на месте, а её водителя госпитализировали. Сам виновник ДТП от медицинского освидетельствования отказался, однако в его "рендже" обнаружили пустую бутылку из-под водки.