На Кубани гаишники поймали своего начальника пьяным за рулём и отпустили домой

В Новопокровском районе Краснодарского края автоинспекторы остановили машину и увидели за рулём своего пьяного начальника — замглавы местного ГИБДД 44-летнего Сергея Дробышева, но задерживать его побоялись. Об этом сообщает Kub Mash.

По его данным, высокопоставленный гаишник с супругой заехал отметить юбилей подруги, которая работает директором мебельного магазина. Застолье в кафе "Околица" продолжалось до утра, гости начали разъезжаться к четырём часам, тогда-то по пути домой и остановил патруль ДПС машину Дробышева. Он от медосвидетельствования отказался и получил административку. В итоге важного водителя отпустили, но наказание его уже настигло.

"Руководством ГУМВД по Краснодарскому краю по результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.