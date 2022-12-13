Путин указал на высокую культурную значимость зимнего фестиваля "Площадь искусств"

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов XXII Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств" и подчеркнул, что данная площадка который год объединяет молодые таланты и прославленных мастеров. Об этом говорится в соответствующей телеграмме на сайте Кремля.

"Отрадно, что многие годы фестиваль сохраняет свой высокий статус и по праву считается одним из главных, ожидаемых событий культурной жизни Санкт-Петербурга и всей России. Его неизменно насыщенная, богатая программа объединяет на концертных площадках прославленных мастеров и молодые таланты, знакомит публику с шедеврами отечественного и мирового искусства, дарит ей яркую палитру эмоций", — говорится в обращении Путина.

Глава государства "убеждён, что таким большим, поистине грандиозным успехом и творческим долголетием фестиваль обязан своему создателю и бессменному художественному руководителю — маэстро Юрию Хатуевичу Темирканову, его огромному созидательному потенциалу, неиссякаемому вдохновению, прекрасным организаторским и личным качествам".

"От души желаю вам хорошего, праздничного настроения и всего наилучшего", — заключил президент.

Международный зимний фестиваль "Площадь искусств" был основан в 1999 году художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии народным артистом СССР Юрием Темиркановым. Продолжая традиции светских приёмов времён имперского Петербурга, фестиваль каждый декабрь принимает у себя ведущих солистов и прославленные музыкальные коллективы со всего мира.