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14 декабря, 08:20

Под Петербургом девочка упала в открытый люк во время катания на тюбинге

В Отрадном Ленинградской области семилетняя девочка упала в люк во время катания с горки на тюбинге. Сама выбраться она не смогла, на место вызвали спасателей.

"Когда она провалилась в люк, то начала кричать. Крики услышал мужчина с балкона и попросил прохожего посмотреть, что там. Так и выяснили, что там ребёнок, и вызвали МЧС. Сколько девочка там просидела, непонятно", пояснила Лайфу жительница соседнего дома.

Девочка провалилась в люк во время катания с горки под Петербургом. Видео © VK / Питер. Читай. Пиши. Люби

На кадрах из Сети с места происшествия видно, что злополучный люк находится на возвышенности и едва прикрыт досками. Маленькая экстремалка стоит на дне бетонного колодца на глубине не менее пяти метров. Пока девочку доставали, другие дети продолжали беспечно кататься с горки.

По словам местной жительницы, сейчас первоклассница уже дома, у неё болит спина, есть ушибы. Жильцы дома теперь намерены найти виновного в инциденте и планируют обратиться в администрацию. В городские службы они уже звонили, пытаясь выяснить, на чьём балансе находится люк. Но пока никто из коммунальщиков не взял на себя ответственность за случившееся.

Врач призвал правильно подбирать тюбинг по размеру и кататься на специальных трассах

Врач призвал правильно подбирать тюбинг по размеру и кататься на специальных трассах

А ранее в одном из дворов Стерлитамака дети устроили на крыше подземной парковки горку для катания. Видео экстремального спуска на тюбинге появилось в местных пабликах, жители беспокоятся, что подобные развлечения закончатся травмами.

Обложка ©

VK / Питер. Читай. Пиши. Люби

Татьяна Миссуми

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