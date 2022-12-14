Под Петербургом девочка упала в открытый люк во время катания на тюбинге

В Отрадном Ленинградской области семилетняя девочка упала в люк во время катания с горки на тюбинге. Сама выбраться она не смогла, на место вызвали спасателей.

"Когда она провалилась в люк, то начала кричать. Крики услышал мужчина с балкона и попросил прохожего посмотреть, что там. Так и выяснили, что там ребёнок, и вызвали МЧС. Сколько девочка там просидела, непонятно", — пояснила Лайфу жительница соседнего дома.

Девочка провалилась в люк во время катания с горки под Петербургом. Видео © VK / Питер. Читай. Пиши. Люби

На кадрах из Сети с места происшествия видно, что злополучный люк находится на возвышенности и едва прикрыт досками. Маленькая экстремалка стоит на дне бетонного колодца на глубине не менее пяти метров. Пока девочку доставали, другие дети продолжали беспечно кататься с горки.

По словам местной жительницы, сейчас первоклассница уже дома, у неё болит спина, есть ушибы. Жильцы дома теперь намерены найти виновного в инциденте и планируют обратиться в администрацию. В городские службы они уже звонили, пытаясь выяснить, на чьём балансе находится люк. Но пока никто из коммунальщиков не взял на себя ответственность за случившееся.