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14 декабря, 08:07

На Бербок обрушился весь Twitter из-за лицемерных слов о Путине

Пользователи Twitter предположили, что глава МИД Германии Бербок "не в себе" и призвали подать в отставку

В Twitter разгорается скандал вокруг заявления главы немецкого МИДа Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы "хочет сломить" украинцев. Реакцию сервиса микроблогов изучили РИА "Новости".

Оказалось, что мнение госпожи Бербок разделяют отнюдь не все. Чаще всего её критиковали за лицемерие: вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия вкладывает деньги в затягивание конфликта.

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"Она безнадёжно не в себе. Когда мы уже сможем избавиться от неё?" — возмутился в комментариях один из пользователей.

"Складывается ощущение, что она всё время думает о Путине, а не о своей стране", написал другой пользователь Twitter.

"К таким сложным решениям, как мирные переговоры, они не приходят. Легче спустить бюджет Германии в топку", иронизирует третий.

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Напомним, что госпожа Бербок становится объектом ожесточённой критики со стороны пользователей соцсетей по всему миру уже не в первый раз. К примеру, осенью Бербок назвали "ребёнком на посту" из-за отказа от встречи с Лавровым. Один из пользователей Die Welt счёл абсурдом, что немецкий "министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо".

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Christian Spicker

Марина Калегина

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