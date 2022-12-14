На Бербок обрушился весь Twitter из-за лицемерных слов о Путине
Пользователи Twitter предположили, что глава МИД Германии Бербок "не в себе" и призвали подать в отставку
В Twitter разгорается скандал вокруг заявления главы немецкого МИДа Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы "хочет сломить" украинцев. Реакцию сервиса микроблогов изучили РИА "Новости".
Оказалось, что мнение госпожи Бербок разделяют отнюдь не все. Чаще всего её критиковали за лицемерие: вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия вкладывает деньги в затягивание конфликта.
"Она безнадёжно не в себе. Когда мы уже сможем избавиться от неё?" — возмутился в комментариях один из пользователей.
"Складывается ощущение, что она всё время думает о Путине, а не о своей стране", — написал другой пользователь Twitter.
"К таким сложным решениям, как мирные переговоры, они не приходят. Легче спустить бюджет Германии в топку", — иронизирует третий.
Напомним, что госпожа Бербок становится объектом ожесточённой критики со стороны пользователей соцсетей по всему миру уже не в первый раз. К примеру, осенью Бербок назвали "ребёнком на посту" из-за отказа от встречи с Лавровым. Один из пользователей Die Welt счёл абсурдом, что немецкий "министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо".
ТАСС / IMAGO / Christian Spicker