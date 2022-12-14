На Бербок обрушился весь Twitter из-за лицемерных слов о Путине

В Twitter разгорается скандал вокруг заявления главы немецкого МИДа Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы "хочет сломить" украинцев. Реакцию сервиса микроблогов изучили РИА "Новости".

Оказалось, что мнение госпожи Бербок разделяют отнюдь не все. Чаще всего её критиковали за лицемерие: вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия вкладывает деньги в затягивание конфликта.

"Она безнадёжно не в себе. Когда мы уже сможем избавиться от неё?" — возмутился в комментариях один из пользователей.

"Складывается ощущение, что она всё время думает о Путине, а не о своей стране", — написал другой пользователь Twitter.