Киев готовит диверсии на Сватовском направлении
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Спецслужбы США и Украины готовят диверсии на Сватовском направлении
Украинское командование, расстроенное чередой военных неудач, готовит провокации на Сватовском направлении в ЛНР. Об этом сообщил журналистам в среду офицер Народной милиции Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По его словам, всерьёз рассматривается даже возможность проведения диверсионных действий в этом районе. Целями могут стать государственные учреждения, инфраструктурные объекты и транспортные развязки.
"Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении спецслужбы США и Киева предлагают начать террористическую деятельность в данном районе", — приводит опасения Марочко РИА "Новости".
Ранее стало известно, что в бригадах ВСУ под Сватовом и Кременной почти не осталось украинцев. Как информировал замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, украинские боевые бригады на Сватовском и Кременском направлениях практически полностью состоят из наёмников.
ТАСС / DPA / Friedemann Kohler