Украинское командование, расстроенное чередой военных неудач, готовит провокации на Сватовском направлении в ЛНР. Об этом сообщил журналистам в среду офицер Народной милиции Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

По его словам, всерьёз рассматривается даже возможность проведения диверсионных действий в этом районе. Целями могут стать государственные учреждения, инфраструктурные объекты и транспортные развязки.

"Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении спецслужбы США и Киева предлагают начать террористическую деятельность в данном районе", — приводит опасения Марочко РИА "Новости".