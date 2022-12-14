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Опубликовано 14 декабря 2022, 07:55
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Киев готовит диверсии на Сватовском направлении

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Спецслужбы США и Украины готовят диверсии на Сватовском направлении

Украинское командование, расстроенное чередой военных неудач, готовит провокации на Сватовском направлении в ЛНР. Об этом сообщил журналистам в среду офицер Народной милиции Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

По его словам, всерьёз рассматривается даже возможность проведения диверсионных действий в этом районе. Целями могут стать государственные учреждения, инфраструктурные объекты и транспортные развязки.

"Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении спецслужбы США и Киева предлагают начать террористическую деятельность в данном районе", — приводит опасения Марочко РИА "Новости".

В ЛНР сообщили о переброске группировок ВСУ с иностранными наёмниками под Кременную
В ЛНР сообщили о переброске группировок ВСУ с иностранными наёмниками под Кременную

Ранее стало известно, что в бригадах ВСУ под Сватовом и Кременной почти не осталось украинцев. Как информировал замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, украинские боевые бригады на Сватовском и Кременском направлениях практически полностью состоят из наёмников.

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ТАСС / DPA / Friedemann Kohler

Марина Калегина
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