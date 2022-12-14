Путин может обратиться к Федеральному собранию уже после Нового года
ТАСС: Послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться в 2023 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.
"Послание должно проводиться раз в году, а отсчёт начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году", — приводит агентство слова собеседника.
В этом году послания главы государства Федеральному собранию уже не будет, уверен источник.
Напомним, в начале ноября Дмитрий Песков сообщал, что работа над текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно и глава государства планирует выступить перед парламентом до конца года. 13 декабря была названа возможная дата, однако представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию. Опроверг он сообщения и о том, что послание Путина Федеральному собранию состоится 27 декабря.
ТАСС / Сергей Карпухин