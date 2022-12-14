Путин может обратиться к Федеральному собранию уже после Нового года

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться в 2023 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.

"Послание должно проводиться раз в году, а отсчёт начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году", — приводит агентство слова собеседника.

В этом году послания главы государства Федеральному собранию уже не будет, уверен источник.