Старший брат Бориса Моисеева будет судиться за его наследство

Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач намерен судиться за наследство певца, так как артист якобы завещал всё своё имущество чужим людям под давлением. Лайфу о предстоящем деле рассказал адвокат Александр Добровинский.

"Некоторое время назад господин Маркс Толкач пригласил меня представлять его интересы в наследственном деле его брата Бориса Моисеева. С его слов весь объём документов, согласно которому Борис Моисеев был лишён своих активов, а Маркс Толкач наследства, были составлены под давлением и/или ничтожны", — пояснил он.