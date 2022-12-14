Старший брат Бориса Моисеева будет судиться за его наследство
Адвокат Добровинский объяснил, почему брат Моисеева будет судиться за наследство
Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач намерен судиться за наследство певца, так как артист якобы завещал всё своё имущество чужим людям под давлением. Лайфу о предстоящем деле рассказал адвокат Александр Добровинский.
"Некоторое время назад господин Маркс Толкач пригласил меня представлять его интересы в наследственном деле его брата Бориса Моисеева. С его слов весь объём документов, согласно которому Борис Моисеев был лишён своих активов, а Маркс Толкач наследства, были составлены под давлением и/или ничтожны", — пояснил он.
По словам юриста, следствию предстоит выяснить, соответствуют ли подозрения Толкача действительности, если они подтвердятся, то включённые в завещание артиста лица могут стать фигурантами уголовного дела. Добровинский напомнил, что "речь идёт об очень больших суммах, в том числе это зарубежная недвижимость Моисеева и ценные бумаги.
Как писал Лайф, певец Борис Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни. Он перенёс три инсульта. 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России. Гроб певца опустили в могилу под крики "Браво!" и долгие аплодисменты. В полиции заявили, что в смерти не найдено криминальных причин. Однако Маркс Толкач считает, что к гибели певца мог быть причастен директор Моисеева Сергей Горох.
ТАСС/Станислав Красильников