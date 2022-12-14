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14 декабря, 07:07

В России могут расширить льготы для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью

Депутат Фёдоров предложил расширить льготы для родителей детей с инвалидностью

В России могут расширить льготы для родителей, которые воспитывают двух и более детей с инвалидностью. С соответствующей инициативой в Минтруд обратился депутат Госдумы Евгений Фёдоров, пишет RT.

По словам парламентария, сейчас для ухода за детьми с инвалидностью можно брать четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Отгулы можно использовать только маме или папе, или же поделить на двоих. Однако с сентября 2023 года в силу вступает поправка в ТК РФ, согласно которой дни можно переносить и использовать в качестве 24-дневного дополнительного оплачиваемого отпуска в течение календарного года.

При этом он отметил, что новая редакция статьи о выходных не дифференцирует ситуации, когда в семье воспитывается один ребёнок с инвалидностью или два и более. По его словам, в обоих случаях у родителей есть одинаковое количество дополнительных оплачиваемых выходных.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности расширения льготных условий для семей, воспитывающих двух и более детей с инвалидностью: наделить каждого из родителей правом на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца, а также обоих — правом накапливать, переносить и использовать положенные по закону дополнительные выходные дни в качестве единого выходного периода в 24 дня в течение календарного года", — приводит RT текст обращения.

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А ранее в Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам получать две пенсии. Как отметила первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, они должны иметь право на получение выплат как по потере кормильца, так и по инвалидности. С соответствующим письмом она обратилась к премьеру Михаилу Мишустину.

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ТАСС / Александр Рюмин

Николь Вербер

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