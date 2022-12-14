Торгпред заявил, что Финляндия недооценила последствия санкций для своей экономики

Хельсинки недооценил влияние санкций на национальную экономику. По оценке торгового представителя РФ в Финляндии Антона Логинова, товарооборот между странами в 2023 году может снизиться до 4,5 миллиарда евро. Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".

По его словам, руководство Финляндии выступает за полное прекращение экономического сотрудничества с Россией и введение более жёстких ограничений. Однако, если рестрикции с Москвы не будут сняты, это грозит печальными последствиями для Хельсинки. В частности, товарооборот может снизиться до 4,5 миллиарда евро. Вместе с тем Логинов подчеркнул, что в стране сохраняется запрос на возобновление торговли с РФ.