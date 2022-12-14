Торгпред заявил, что Финляндия недооценила последствия санкций для своей экономики
Торгпред Логинов: Власти Финляндии недооценили влияние санкций на свою экономику
Хельсинки недооценил влияние санкций на национальную экономику. По оценке торгового представителя РФ в Финляндии Антона Логинова, товарооборот между странами в 2023 году может снизиться до 4,5 миллиарда евро. Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".
По его словам, руководство Финляндии выступает за полное прекращение экономического сотрудничества с Россией и введение более жёстких ограничений. Однако, если рестрикции с Москвы не будут сняты, это грозит печальными последствиями для Хельсинки. В частности, товарооборот может снизиться до 4,5 миллиарда евро. Вместе с тем Логинов подчеркнул, что в стране сохраняется запрос на возобновление торговли с РФ.
"Складывается впечатление, что наши соседи пока уделяют недостаточно внимания оценке последствий своих решений для национальной экономики. Полагаю, 2023 год в этом плане станет показательным. Надеемся, что осознание реальности заставит финляндскую сторону как минимум задуматься", — указал он.
Напомним, что 7 декабря Еврокомиссия представила новый, девятый пакет санкций против России, в рамках которого в чёрный список собираются внести ещё почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса. Но ещё до этого стало понятно, что единства по вопросу антироссийских ограничений в Евросоюзе нет. Известно, что пока главы МИД стран ЕС санкции согласовать не смогли.