Торгпред Логинов: Финляндия продолжает импортировать СПГ из России
В настоящий момент Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал торговый представитель РФ в Хельсинки Антон Логинов.
"Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО "Новатэк" по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было", — пояснил он.
По словам Логинова, в период с января по сентябрь поставки российского сжиженного газа в Финляндии были на сумму 75 миллионов евро. Также он добавил, что Хельсинки прорабатывает возможность отказа от закупок СПГ из РФ.
Ранее Лайф писал, что суд Стокгольма обязал финскую Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки топлива. При этом сама компания Gasum заявила, что международный арбитраж отстоял её право не платить за российский газ в рублях. Финская сторона также сообщила о призыве суда к компаниям продолжить двухсторонние переговоры по контракту для урегулирования сложившейся ситуации.
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