Торгпред Логинов: Финляндия продолжает импортировать СПГ из России

В настоящий момент Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал торговый представитель РФ в Хельсинки Антон Логинов.

"Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО "Новатэк" по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было", — пояснил он.