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14 декабря, 04:38

Овечкин стал третьим игроком в НХЛ, забившим 800 шайб

Хет-трик Овечкина позволил ему добиться отметки в 800 голов в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился хет-триком и голевой передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго". Таким образом, в его карьере стало 800 голов.

Это позволило россиянину сократить отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории лиги до одной шайбы (801). Лидером является Уэйн Гретцки с 894 шайбами.

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Кроме того, Овечкин установил рекорд всей лиги, в 136-й раз забросив в матче первую шайбу. Ранее достижение принадлежало Яромиру Ягру, открывавшему счёт 135 раз.

Ранее Лайф писал, что Кирилл Капризов вновь обновил сразу два рекорда "Миннесоты" в НХЛ. Встреча с "Калгари" стала для россиянина 13-й подряд с набранными очками. Также он забросил шайбу в семи играх подряд.

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Twitter / Washington Capitals

Артур Лапсаков

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