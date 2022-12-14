Овечкин стал третьим игроком в НХЛ, забившим 800 шайб

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился хет-триком и голевой передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго". Таким образом, в его карьере стало 800 голов.

Это позволило россиянину сократить отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории лиги до одной шайбы (801). Лидером является Уэйн Гретцки с 894 шайбами.

Кроме того, Овечкин установил рекорд всей лиги, в 136-й раз забросив в матче первую шайбу. Ранее достижение принадлежало Яромиру Ягру, открывавшему счёт 135 раз.