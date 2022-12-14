Месси заявил, что верил в эту сборную Аргентины с первых дней ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что получил массу впечатлений от чемпионата мира в Катаре. Общался с журналистами футболист после выхода в финал и победы над командой Хорватии.

"В голове много мыслей, очень интересно всё это испытывать. Видеть всех этих людей, эту семью. Мы собираемся сыграть в последнем матче. Это то, чего мы хотели. Мы здесь, чтобы воспользоваться своим шансом. Я получил массу впечатлений, эмоций и опыта от этого чемпионата мира", — приводит его слова beIN Sports.

По словам Месси, он был уверен в этой сборной с первых дней, а то, через что проходит команда, футболист считает невероятным.