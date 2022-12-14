Месси обогнал Батистуту и стал лучшим бомбардиром сборной на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал рекордсменом национальной команды по числу голов на чемпионатах мира. Аргентинец отличился на 34-й минуте полуфинального матча ЧМ-2022 против Хорватии (3:0), реализовав пенальти.

Этот гол стал для Месси 11-м на чемпионатах мира. До начала встречи он делил первую строчку бомбардиров сборной с Габриэлем Батистутой.

Всего же на счету Месси 96 голов за сборную. Это третий результат среди всех национальных команд. Выше аргентинца только бывший форвард сборной Ирана Али Даеи (109 голов) и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду (118 голов).

Кроме того, матч с командой Хорватии стал для Месси 25-м на мундиалях. По этому показателю аргентинец делит первое место с немцем Лотаром Маттеусом. Также добавим, что нынешний чемпионат мира стал для 35-летнего Месси пятым в карьере.