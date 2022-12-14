Месси обогнал Батистуту и стал лучшим бомбардиром сборной на чемпионатах мира
Месси стал рекордсменом сборной Аргентины по числу голов на чемпионатах мира
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал рекордсменом национальной команды по числу голов на чемпионатах мира. Аргентинец отличился на 34-й минуте полуфинального матча ЧМ-2022 против Хорватии (3:0), реализовав пенальти.
Этот гол стал для Месси 11-м на чемпионатах мира. До начала встречи он делил первую строчку бомбардиров сборной с Габриэлем Батистутой.
Всего же на счету Месси 96 голов за сборную. Это третий результат среди всех национальных команд. Выше аргентинца только бывший форвард сборной Ирана Али Даеи (109 голов) и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду (118 голов).
Кроме того, матч с командой Хорватии стал для Месси 25-м на мундиалях. По этому показателю аргентинец делит первое место с немцем Лотаром Маттеусом. Также добавим, что нынешний чемпионат мира стал для 35-летнего Месси пятым в карьере.
Как сообщал Лайф, сборная Аргентины разгромила команду Хорватии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Катаре. Встреча на стадионе "Лусаил" завершилась со счётом 3:0. В финале мирового первенства аргентинцы встретятся либо со сборной Франции, либо с командой Марокко.
Twitter/Selección Argentina