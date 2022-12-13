Сборные Аргентины и Хорватии огласили составы на матч полуфинала ЧМ в Катаре

Сборные Аргентины и Хорватии по футболу огласили стартовые составы на матч полуфинала чемпионата мира в Катаре. Команды встретятся 13 декабря на стадионе "Лусаил Айконик" в Лусаиле в 22:00 по московскому времени.

У хорватов в первые минуты выйдут Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Пашалич, Соса, Гвардиол и Юранович.

У их южноамериканских соперников — Мартинеc, Тальяфико, Паредес, Де Пауль, Альварес, Месси, Ромеро, Отаменди, Макалистер, Фернандеc и Молина.