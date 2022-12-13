Сийярто обсудил с Новаком судьбу договоров при введении потолка цены на газ
Сийярто обсудил с Новаком возможность изменить контракты при введении потолка цены на газ
Венгрия не исключает, что введение Евросоюзом потолка цены на газ из РФ может вынудить её внести изменения в долгосрочные контракты на закупку российского голубого топлива. По словам главы внешнеполитического ведомства страны Петера Сийярто, днём ранее министр энергетики России Александр Новак в ходе телефонного разговора подтвердил такую возможность.
"Если из-за потолка цен на газ возникнет необходимость изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно", — привёл Сийярто позицию собеседника журналистам.
Лайф писал, что Еврокомиссия подготовила справку, согласно которой предполагается установить потолок цен на газ на уровне 3000 долларов за тысячу кубометров. Позднее агентство Bloomberg сообщало, что 12 стран – членов ЕС выступили за снижение предполагаемого потолка, так как он может ударить по европейским потребителям и бизнесу. Позже еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призналась в сложности согласования механизма. На последней встрече 13 декабря министры энергетики Евросоюза так и не смогли выработать совместное решение.
Shutterstock