Сийярто обсудил с Новаком судьбу договоров при введении потолка цены на газ

Венгрия не исключает, что введение Евросоюзом потолка цены на газ из РФ может вынудить её внести изменения в долгосрочные контракты на закупку российского голубого топлива. По словам главы внешнеполитического ведомства страны Петера Сийярто, днём ранее министр энергетики России Александр Новак в ходе телефонного разговора подтвердил такую возможность.