МАГАТЭ отправит миссии на все украинские АЭС во избежание ядерной аварии

Международное агентство по атомной энергии решило отправить своих экспертов по ядерной безопасности на все украинские АЭС. Об этом говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации.

"Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны в рамках активизации усилий по предотвращению ядерной аварии во время текущего вооружённого конфликта", — сказано в документе.