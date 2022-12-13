МАГАТЭ отправит миссии на все украинские АЭС во избежание ядерной аварии
Международное агентство по атомной энергии решило отправить своих экспертов по ядерной безопасности на все украинские АЭС. Об этом говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации.
"Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны в рамках активизации усилий по предотвращению ядерной аварии во время текущего вооружённого конфликта", — сказано в документе.
Гросси и Шмыгаль провели переговоры в Париже на международной конференции по оказанию финансовой помощи Украине. Они обсудили создание постоянных миссий МАГАТЭ на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС. Гросси подчеркнул во время встречи, что миссия на Запорожской АЭС "продемонстрировала жизненную важность присутствия МАГАТЭ для мониторинга ситуации и предоставления технических консультаций".
Ранее в МАГАТЭ предупредили об эффекте "грязной бомбы" при ударе по топливу с Запорожской АЭС. А в ООН называли эти обстрелы безрассудными.