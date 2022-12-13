CNN узнал о подготовке США к отправке ЗРК Patriot Украине

Власти Соединённых Штатов могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot уже на этой неделе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Администрация [президента США Джо] Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot на Украину, о чём может быть объявлено уже на этой неделе", — сообщил телеканал, не уточняя имён осведомлённых чиновников.

При этом решение должен сначала одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, после чего оно будет отправлено на подпись президенту США Джо Байдену. По словам источников CNN, ожидается, что решение будет одобрено.