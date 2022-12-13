Байден сел на детский велосипед и сломал руль, а помогать ему пришлось маленькой девочке

Президент Соединённых Штатов Джо Байден вновь публично оконфузился. На сей раз он попал в неловкое положение на детском празднике в штате Вирджиния. У детского велосипеда, на котором американский лидер решил в шутку прокатиться, отвалился руль.

Кадры конфуза появились в соцсетях. На видео также попала неудачная попытка Байдена самостоятельно починить велосипед. На помощь главе Белого дома пришла маленькая девочка, которая, в свою очередь, без особых усилий вставила руль в отверстие.

Это уже не первый конфуз Байдена, связанный с велосипедом. Лайф напоминает: американский лидер потерял равновесие и упал с велосипеда 18 июня. В Сети мгновенно завирусилось видео с очередным конфузом 79-летнего главы США. А затем падение Байдена стало поводом для шуток американцев. Так, телезрители CNN заявили о "вине Путина" в том, что лидер США не удержался на велосипеде.