Больницы Петербурга вводят масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

С 14 декабря в Санкт-Петербурге запрещается допуск посетителей в больницы стационарного типа в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также во всех медучреждениях города вводится масочный режим, следует из постановления главного государственного санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой.

"Ввести масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях всех форм собственности <...> Запретить допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа, за исключением лиц, осуществляющих уход за тяжёлыми и лежачими пациентами", — говорится в документе, опубликованном на сайте городского управления Роспотребнадзора.

Главе Комитета Северной столицы по здравоохранению предписано ввести запрет на плановую госпитализацию детей. Исключением являются маленькие пациенты "с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью". Под перечисленные ограничения также не подпадают дети с заболеваниями, входящими в перечни социально значимых и представляющих опасность для окружающих.

"Увеличилось число больных с признаками тяжёлой и среднетяжёлой форм острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации. На долю госпитализированных детей приходится 73%", — указано в постановлении.

Руководителям клиник, которые обслуживают граждан по полисам ОМС, также предписано в полном объёме обеспечить своевременное оказание медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ, преимущественно на дому.