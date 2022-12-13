В Минздраве напомнили, почему опасно переносить грипп "на ногах"

При появлении первых признаков гриппа нужно немедленно обратиться к лечащему врачу. Как рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, переносить заболевание "на ногах" крайне не рекомендуется, ведь оно несёт серьёзную угрозу для здоровья.

"Грипп — это серьёзное вирусное заболевание, несущее явную угрозу для здоровья. Крайне не рекомендуется переносить его "на ногах". При начальных признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и в дальнейшем следовать его назначениям и рекомендациям", — предупредил он.

Чуланов напомнил о том, что во многом течение болезни будет зависеть от состояния иммунной системы организма. Чтобы создать максимально комфортные условия для её работы, первые три дня болезни нужно провести в постели в хорошо проветриваемой комнате. Кроме того, в эти дни рекомендовано пить много воды и есть жидкую пищу. Отказ от алкоголя, просмотра телевизора и гаджетов также поможет выздоровлению.

Чуланов подчеркнул, что, если соблюдать эти рекомендации, болезнь начнёт отступать уже на четвёртый день. Но если грипп переносить "на ногах", последствия будут крайне опасными. Например, может возникнуть бактериальная инфекция. Кроме того, если человек не придерживается лечения, физическая нагрузка заставляет сердце работать на износ. В таком случае может развиться аритмия, кардиомиопатия, а также воспаление сердечной мышцы — миокардит.