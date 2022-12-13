Губернатор Подмосковья вручил приёмным семьям награды за опеку над детьми из Донбасса

Приёмные семьи Московской области, взявшие под опеку детей из Донбасса, получили награды от губернатора региона Андрея Воробьёва. Как уточняет телеканал "360", жители Подмосковья получили благодарности на форуме "Сила в семье", который посвящён в этом году поддержке семей мобилизованных и сирот из зон боевых действий.

"Здесь, в зале, находятся те, кто посвятил всю жизнь воспитанию детей, кто вкладывает в них любовь, душу и сердце", — подчеркнул губернатор.

По словам Воробьёва, в Подмосковье также не осталось детских домов: все воспитанники обрели семьи. Он добавил, что закрытие детских домов за ненадобностью стало "амбициозной задачей", которую властям региона наконец удалось выполнить. Хотя многие в этом сомневались, поскольку каждый год около 1,5 тысячи детей остаются без родителей.

Отдельно Воробьёв поблагодарил советника главы ДНР по правам ребёнка Элеонору Федоренко за тесное сотрудничество на благо детей.

На сегодняшний день в Московской области проживают 150 ребят из Донецкой и Луганской народных республик. 118 из них уже обрели приёмные семьи, а 32 ребёнка находятся в семейных центрах и получают всестороннюю помощь. Прибывшие из ЛНР и ДНР дети уже прошли диспансеризацию, их записали в школы, детские сады, кружки и секции. В Подмосковье удалось подобрать уже 267 семей, готовых принять более 400 детей из новых регионов.