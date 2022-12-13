Песков указал на варварские обстрелы ВСУ социальных объектов новых регионов России

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сложность восстановления инфраструктуры новых регионов России обусловлена в том числе варварскими обстрелами ВСУ социальных объектов. Отвечая на вопрос журналистов о восстановлении Донбасса и других новых субъектов Федерации, он сообщил, что "предстоит большая работа".

По его словам, зачастую работы ведутся в непосредственной близости к районам боевых действий. Среди других проблем — существенный износ инфраструктуры и недофинансированность за последние годы.

"Вы знаете, насколько тяжёлыми были эти восемь лет и в ДНР, и в ЛНР. И плюс разрушения от варварских обстрелов, которые по социальной инфраструктуре наносят Вооружённые силы Украины", — указал пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что в ходе работ всё нужно будет чинить, развивать, а это требует не только денег, но и людских ресурсов.