Россиянам назвали топ-7 самых распространённых ошибок при чистке зубов

Существует семь распространённых ошибок, которые многие из нас совершают изо дня в день при чистке зубов, — они могут привести к скоплению налёта и, как следствие, к проблемам с зубами и дёснами. Как заботиться о полости рта правильно, Лайфу рассказала врач – стоматолог-терапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ани Месробян.

Ошибка №1: слишком сильный нажим на щётку Многие считают, что чем сильнее давить на щётку, тем лучше очистятся зубы. Но на самом деле так вы можете повредить дёсны и разрушить эмаль.

Ошибка №2: неправильная техника чистки зубов Если чистить зубы на автопилоте, не задумываясь о технике, то можно не до конца удалить зубной налёт, тогда наши зубы и дёсны подвергаются вредному воздействию бактерий. Поэтому Ани Месробян рекомендует попросить вашего стоматолога показать, как правильно чистить зубы. "И не нужно стесняться. Стоматологи всегда обучали людей любого возраста правильной технике чистки зубов", — добавила специалист.

Ошибка №3: нерегулярная замена щётки Изношенная зубная щётка или насадка электрической щётки не будет столь же эффективна для удаления налёта, как новая. Стоматолог рекомендует менять щётку или насадку каждых три месяца.

Ошибка №4: недостаточно долгая чистка зубов Правильно чистить зубы как минимум две минуты дважды в день. Врач призывает не забывать об этом.

Ошибка №5: непромытая щётка Как часто вы ставите свою зубную щётку на место, всего лишь быстро ополоснув её? Так вы не полностью смываете все те бактерии, которые только что удалили из полости рта. А это значит, что при следующей чистке вы занесёте их обратно в рот.

Ошибка №6: недостаточно тщательная чистка Очень легко случайно пропустить некоторые зубы при чистке, поэтому после того, как вы очистили дальние зубы, стоматолог советует проверить, почистили ли вы все участки в середине полости рта перед тем, как развернуть щётку. Так вы не пропустите ни одного зуба.

Ошибка №7: отказ от зубной нити Как бы хорошо вы ни чистили зубы щёткой, важно использовать и зубную нить. С помощью зубной нити вы сможете очистить те труднодоступные участки полости рта (в основном межзубные промежутки), куда не проникает зубная щётка.