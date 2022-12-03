Сигнал от организма: 7 главных причин, почему болят зубы Чаще всего причиной зубной боли будут стоматологические проблемы. Рассказываем про полезные привычки и рекомендации о том, как следить за гигиеной полости рта. 3 декабря, 01:40 Обложка © ТАСС / Леонов Евгений

Причин для зубной боли может быть много: повреждение эмали или нерва, воспаление дёсен, холодная или горячая пища, реакция на зубную пасту и даже перемена давления или погоды.

Почему разрушаются зубы

По оценке ВОЗ, около 90% населения нашей планеты подвержены заболеваниям полости рта. И первое место здесь занимают гингивит, то есть воспаление дёсен без нарушения их целостности, и кариес.

Далее по списку идут пульпит, пародонтит и пародонтоз. Плохая статистика обусловлена рядом факторов, включая плохую генетику и неблагоприятный экологический фон. И всё же основная ответственность лежит на самих людях. Есть ряд привычек и действий, которые преждевременно разрушают зубы.

Как выбрать зубную щётку

Правило "Чем жёстче, тем лучше" здесь не работает. Зачастую люди покупают зубные щётки с жёсткой щетиной, полагая, что с их помощью можно вычистить "авгиевы конюшни" рта наверняка. В результате разрушается эмаль и повреждаются дёсны.

Также не стоит бросаться в крайности и бежать в аптеку за щёткой с мягкой щетиной. Обычно её назначают пациентам после операций с зубами и дёснами, чтобы свести к минимуму болезненный эффект при чистке. Мягкую щётку также рекомендуют детям с молочными зубами или взрослым, у которых кровоточат дёсны.

В повседневности мягкие зубные щётки не столь эффективны. Поэтому лучше остановиться на щётках с щетиной средней жёсткости. Они эффективно снимают налёт и вычищают остатки пищи из межзубных промежутков. Месяц использования неподходящей зубной щётки чреват развитием воспаления дёсен. Для наиболее правильного ухода за зубами проконсультироваться по выбору зубной щётки лучше со своим стоматологом.

Как правильно чистить зубы

Чистить зубы слева направо нельзя. И это хорошо бы усвоить уже в детстве. Зубы чистят выметающими движениями, то есть от десны к кончикам зубов. Существует также метод Басса. Для этого щётку размещают таким образом, чтобы половина щетинок лежала на десне, а вторая половина — на эмали. Головка щётки должна быть полностью прижата к зубам, но без давления. Щётку нужно повернуть под углом 45⁰ к десне. Щетинки должны устремиться в десневую бороздку. Чистка производится лёгкими круговыми движениями от щёчной поверхности жевательных зубов к центру. Сначала идём от задних зубов к середине челюсти, затем обратно. Чистить зубы достаточно утром и вечером. Если есть желание почистить полость рта после еды, нужно это делать через 30–40 минут после приёма пищи.

Как выбрать зубную пасту

Правило "разумного и необходимого" работает и при выборе зубной пасты. Стоматологи не рекомендуют злоупотреблять лосьонами-ополаскивателями, так как они приводят к дисбактериозу ротовой полости и разрастанию агрессивной микрофлоры. При использовании отбеливающих паст нужно обращать внимание на RDA — индекс абразивности. При RDA 40–60 паста используется не чаще двух-четырёх раз в неделю. При RDA 60–80 — не более трёх раз в неделю. При RDA свыше 80 — не более пяти раз в месяц. Пасту с индексом свыше 250 RDA лучше вообще не использовать, если нет уверенности в том, что она не сотрёт эмаль.

Важно отметить, что профессиональная чистка зубов давно должна перейти из разряда "эксклюзив" в разряд "банальная процедура". Делать её рекомендуется раз в полгода. Тем, кто любит кофе и сигареты, чистка необходима раз в четыре-пять месяцев.

Почему сахар вреден для зубов

Массовое распространение сахар получил в середине XVI века и с этого момента плотно вошёл в рацион жителей многих стран. Если в Средние века кариес был проблемой 8% людей, то после распространения сахара эта цифра увеличилась втрое, а в XX веке достигла 90%. И это вне зависимости от региона. Связь между злоупотреблением сахаром и разрушением зубов очевидна. Сахар вступает в реакцию с зубным налётом, производятся органические кислоты, они и разрушают эмаль, что приводит к кариесу.

Это касается не только конфет, тортиков и газированных напитков, но и пакетированного сока, в котором зачастую не меньше сахара, чем в лимонаде. Газировка усугубляет дело присутствием органических и неорганических кислот, например фосфорной кислоты.

Необязательно отказывать себе в удовольствии, но лучше поумерить потребление сладкого. Идеальный вариант — заместить сладости фруктами, особенно яблоками. Но не стоит налегать на кислые фрукты. После каждого приёма сладкого рекомендуется полоскать рот. От леденцов лучше вообще отказаться.

Как бросить курить

Алкоголь, сигареты, а также заменители сигарет (все без исключения) отрицательно влияют на внешний вид и здоровье зубов. Во-первых, дым сигарет способствует образованию налёта, который при ежедневном курении трудно вывести даже с помощью медикаментозного отбеливания. Сухость во рту, вызванная обезвоживанием, которое сопутствует употреблению алкоголя и сигарет, ускоряет разрушение зубной эмали. Алкоголь, как и сахар, приводит к образованию кислой среды во рту. Сопутствующие "радости": неприятный запах изо рта, повышенная чувствительность коронок, воспалительные процессы, быстрое изнашивание и выпадение пломб.

Что нужно есть, чтобы не выпадали зубы

Если обратиться к первобытной эпохе, выяснится, что у неандертальцев и кроманьонцев почти не было проблем с зубами, несмотря на отсутствие зубных паст и стоматологов с современным оборудованием. По словам некоторых исследователей, основу рациона далёких предков составляла сырая пища: овощи, фрукты, орехи, мясо диких животных. Современный житель нашей планеты, если попробует питаться как неандерталец, получит проблемы со здоровьем, так как годы эволюции не прошли даром и организм человека перестроился. Но главное правило остаётся таким: в рационе мягкая пища не должна преобладать над твёрдой. Это важно и для зубов, и для дёсен, и для жевательных мышц.

Ещё одна привычка, убивающая зубы, — сочетание горячей пищи и холодной. Кофе плюс мороженое в отдалённой перспективе разрушат эмаль. Злоупотребление кофе приведёт к потемнению эмали. Злоупотребление мороженым — это то же самое пристрастие к сладкому. И, как следствие, прощай, эмаль.

Все правила, касающиеся здоровья зубов, следует воспринимать как аксиому. Особенно это касается походов к стоматологу. В среднем это рекомендуется делать раз в полгода. Но существует индекс КПУ — сумма баллов за зубы с кариесом, пломбами и за удалённые. Чем больше таких зубов, тем чаще нужно показываться специалисту.

Некоторые игнорируют это правило, потому что сохранился страх перед "карательной стоматологией" советского прошлого (впрочем, в США и других странах дело обстояло не лучше) с её страшными бормашинами, лечением без анестезии, использованием мышьяка. Но сегодня процесс лечения зубов связан с минимумом дискомфорта. Если соблюдать все вышеперечисленные правила, его будет значительно меньше.

Фото © shutterstock Сколько раз в год ходите к стоматологу? 0 Нисколько. Не хожу, пока не заболит Один-два раза Пять и более

Авторы Евгений Самарин