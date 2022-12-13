США обвинили четырёх россиян в закупках электроники на миллионы долларов в обход санкций

Четырёх граждан России в США обвинили в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций и переправке их в РФ через подставные фирмы и банковские счета. Как следует из материалов суда Нью-Йорка, по делу проходят Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.

"Начиная по меньшей мере с 2017 года они... незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения на миллионы долларов у производителей и продавцов в США... для российских конечных потребителей", — сказано в опубликованных документах.

По версии американских следователей, закупавшаяся подсудимыми продукция якобы включала передовую электронику и сложное тестировочное оборудование, которое используется в разработке квантовых компьютеров, гиперзвукового и ядерного вооружений. При этом в материалах суда не поясняется, где находятся фигуранты дела. Основным подозреваемым называется Гринин, который ранее был внесён в санкционные списки. Обвинения россиянам предъявили ещё в сентябре, но сведения суд обнародовал только сейчас.