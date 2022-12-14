Аргентина вышла во второй финал за три последних чемпионата мира

Сборная Аргентины во второй раз за три последних чемпионата мира вышла в финал. Это произошло на турнире в Катаре после победы над командой Хорватии (3:0).

В 2018 году в России Аргентина вылетела в 1/8 финала от будущего чемпиона — Франции (3:4), а в 2014-м в Бразилии проиграла в финале команде Германии в дополнительное время (0:1).

Капитан аргентинцев Лионель Месси вышел во второй финал в карьере. Всего же мундиаль в Катаре стал для 35-летнего футболиста пятым.