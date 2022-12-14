Несколько городов Нидерландов не покажут матч Франции и Марокко на ЧМ

Четыре крупнейших города Нидерландов решили отказаться от публичного показа полуфинального матча чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Франции и Марокко. Всему виной возможные беспорядки, сообщает портал nu.nl.

Общественный показ не состоится в Амстердаме, Гааге, Роттердаме и Утрехте. Власти двух первых городов уже испытали погромы после игр марокканцев и опасаются повторения событий. При этом отказ Утрехта и Роттердама, как утверждается, не связан с беспорядками. Встреча сборных Франции и Марокко состоится 14 декабря и начнётся в 22:00 мск.