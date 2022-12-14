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13 декабря, 22:08

Несколько городов Нидерландов не покажут матч Франции и Марокко на ЧМ

Nu.nl: В Нидерландах из-за страха беспорядков не будут транслировать матч Франция — Марокко

Четыре крупнейших города Нидерландов решили отказаться от публичного показа полуфинального матча чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Франции и Марокко. Всему виной возможные беспорядки, сообщает портал nu.nl.

Общественный показ не состоится в Амстердаме, Гааге, Роттердаме и Утрехте. Власти двух первых городов уже испытали погромы после игр марокканцев и опасаются повторения событий. При этом отказ Утрехта и Роттердама, как утверждается, не связан с беспорядками. Встреча сборных Франции и Марокко состоится 14 декабря и начнётся в 22:00 мск.

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Макрон прилетит в Катар на матч сборной Франции в полуфинале ЧМ по футболу

Ранее в Нидерландах после выхода сборной Марокко в плей-офф ЧМ-2022 были задержаны 20 человек, участвовавших в беспорядках. А выход команды Марокко в полуфинал мундиаля в Катаре привёл к массовым беспорядкам и задержаниям в ряде стран, в том числе в Нидерландах и во Франции.

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ТАСС / AP / Peter Dejong

Иван Косицын

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