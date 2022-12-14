Несколько городов Нидерландов не покажут матч Франции и Марокко на ЧМ
Nu.nl: В Нидерландах из-за страха беспорядков не будут транслировать матч Франция — Марокко
Четыре крупнейших города Нидерландов решили отказаться от публичного показа полуфинального матча чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Франции и Марокко. Всему виной возможные беспорядки, сообщает портал nu.nl.
Общественный показ не состоится в Амстердаме, Гааге, Роттердаме и Утрехте. Власти двух первых городов уже испытали погромы после игр марокканцев и опасаются повторения событий. При этом отказ Утрехта и Роттердама, как утверждается, не связан с беспорядками. Встреча сборных Франции и Марокко состоится 14 декабря и начнётся в 22:00 мск.
Ранее в Нидерландах после выхода сборной Марокко в плей-офф ЧМ-2022 были задержаны 20 человек, участвовавших в беспорядках. А выход команды Марокко в полуфинал мундиаля в Катаре привёл к массовым беспорядкам и задержаниям в ряде стран, в том числе в Нидерландах и во Франции.
ТАСС / AP / Peter Dejong