Истребитель разлетелся на сотни обломков при падении на юге Италии
Истребитель Eurofighter потерпел крушение на юге Италии, пилота ищут
Истребитель Eurofighter потерпел крушение в районе итальянской провинции Трапани (остров Сицилия), когда возвращался на базу. Об этом сообщает агентство ANSA.
Сейчас продолжаются поиски пилота, предварительно, он успел катапультироваться. Однако ни один из сигналов до системы оповещения не дошёл, поэтому шансы найти пилота живым сокращаются. При ударе самолёт распался, а огненные обломки были найдены в нескольких сотнях метров друг от друга. Причины случившегося выясняются.
Ранее Лайф писал, что истребитель F-5 пилотажной группы "Турецкие звёзды" потерпел крушение в центральной части страны. Как сообщило Минобороны Турции, пилот успел катапультироваться. Катастрофа произошла в провинции Конья. Самолёт рухнул на военной территории в районе Татлыджак уезда Каратай вскоре после взлёта. Предварительной причиной авиационного инцидента назвали попадание в двигатель птицы.
ТАСС / Zuma