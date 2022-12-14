Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 декабря, 21:54

Истребитель разлетелся на сотни обломков при падении на юге Италии

Истребитель Eurofighter потерпел крушение на юге Италии, пилота ищут

Истребитель Eurofighter потерпел крушение в районе итальянской провинции Трапани (остров Сицилия), когда возвращался на базу. Об этом сообщает агентство ANSA.

Сейчас продолжаются поиски пилота, предварительно, он успел катапультироваться. Однако ни один из сигналов до системы оповещения не дошёл, поэтому шансы найти пилота живым сокращаются. При ударе самолёт распался, а огненные обломки были найдены в нескольких сотнях метров друг от друга. Причины случившегося выясняются.

Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем

Ранее Лайф писал, что истребитель F-5 пилотажной группы "Турецкие звёзды" потерпел крушение в центральной части страны. Как сообщило Минобороны Турции, пилот успел катапультироваться. Катастрофа произошла в провинции Конья. Самолёт рухнул на военной территории в районе Татлыджак уезда Каратай вскоре после взлёта. Предварительной причиной авиационного инцидента назвали попадание в двигатель птицы.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров