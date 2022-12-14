Истребитель разлетелся на сотни обломков при падении на юге Италии

Истребитель Eurofighter потерпел крушение в районе итальянской провинции Трапани (остров Сицилия), когда возвращался на базу. Об этом сообщает агентство ANSA.

Сейчас продолжаются поиски пилота, предварительно, он успел катапультироваться. Однако ни один из сигналов до системы оповещения не дошёл, поэтому шансы найти пилота живым сокращаются. При ударе самолёт распался, а огненные обломки были найдены в нескольких сотнях метров друг от друга. Причины случившегося выясняются.