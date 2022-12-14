США потребовали экстрадиции из Эстонии задержанного там россиянина Конощенка

США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там россиянина Вадима Конощенка, которого в Вашингтоне считают сотрудником разведки РФ. Об этом сказано в материалах суда, однако никаких доказательств в них не приводится.

Параллельно с ним под стражу в Соединённых Штатах были взяты некие Алексей Брайман и Вадим Ермоленко, которые, как и Конощенок, подозреваются в закупках для конечных потребителей в РФ западной продукции военного и двойного назначения в обход американских санкций.

"Подзащитный Вадим Конощенок был также взят под стражу в Эстонии и пройдёт процедуру экстрадиции в США... Конощенок подозревается в том, что он является активным сотрудником российской разведки", — указано в документе.

В материалах суда также говорится, что в электронной переписке Конощенок "открыто называл себя "полковником" российской Федеральной службы безопасности". К материалам также приложено фото мужчины в форме полковника ФСБ.