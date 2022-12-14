В США вновь предлагают запретить работу TikTok

Сенатор от республиканцев Марко Рубио внёс законопроект о запрете китайской платформы TikTok на территории США. Соответствующий документ, который поддержали обе американские партии, появился на сайте законодателя.

"Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, по требованию китайского законодательства должна предоставлять Китайской компартии (КПК) данные своего приложения. Все, от главы ФБР до комиссаров Федеральной комиссии по связи и экспертов в сфере кибербезопасности, чётко заявляли о риске того, что TikTok используется для слежки за американцами", — сказано в сопроводительном документе на сайте Рубио.

Автор законопроекта, который нашёл поддержку и у демократов, объясняет необходимость такого шага тем, что он "защитит американцев с помощью запрета каких-либо переводов с любых иностранных соцсетей, находящихся под влиянием Китая, России и других вызывающих озабоченности зарубежных стран".