Генпрокуратура Франции требует для экс-президента Саркози три года условно

Генпрокуратура Франции потребовала приговорить бывшего президента страны Николя Саркози к трём годам лишения свободы условно в рамках дела о так называемой торговле влиянием. Об этом пишет агентство France Press.

По информации издания, аналогичные сроки запрашиваются прокуратурой и для других обвиняемых по этому делу — бывшего адвоката Саркози Тьерри Эрзога и экс-судьи Конституционного суда Жильбера Азибера. При этом сам Саркози отрицает причастность к каким-либо противозаконным действиям. Его защита намерена представить позицию в суде 14 и 15 декабря.

Слушания по апелляции Саркози на приговор, вынесенный в марте 2021 года, стартовали в Париже 5 декабря. Экс-президент Франции был приговорён к трём годам лишения свободы (два — условно и один — тюремное заключение) по делу о коррупции и торговле влиянием. Эрзог и Азибер были признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки. По версии следствия, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в Княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на записи перехваченных телефонных переговоров.