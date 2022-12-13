Сальдо обвинил замгенсека ООН в нарушении порядка пересечения госграницы РФ из-за поездки в Херсон
Сальдо: Замгенсека ООН Гриффитс нарушил порядок пересечения госграницы РФ
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что побывавший в Херсоне заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации.
"Вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично", — написал Сальдо в телеграм-канале.
При этом врио губернатора уверен, что Гриффитс, являясь гражданином Великобритании, не собирается задействовать потенциал ООН для помощи херсонцам, оставшимся в городе. Его цель — демонстративно показать, что он действует от всего мирового сообщества, которое при этом не признаёт вхождения Херсонской области в состав России, добавил Сальдо.
Ранее Лайф писал, что жительница Херсона испортила репортаж Sky News правдой о ситуации в городе при ВСУ. В материале издание также сообщило, что часть жителей города после прихода ВСУ решила эвакуироваться, так как ситуация стала слишком тяжёлой.