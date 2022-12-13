Сальдо обвинил замгенсека ООН в нарушении порядка пересечения госграницы РФ из-за поездки в Херсон

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что побывавший в Херсоне заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации.

"Вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично", — написал Сальдо в телеграм-канале.

При этом врио губернатора уверен, что Гриффитс, являясь гражданином Великобритании, не собирается задействовать потенциал ООН для помощи херсонцам, оставшимся в городе. Его цель — демонстративно показать, что он действует от всего мирового сообщества, которое при этом не признаёт вхождения Херсонской области в состав России, добавил Сальдо.