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13 декабря, 20:03

Сальдо обвинил замгенсека ООН в нарушении порядка пересечения госграницы РФ из-за поездки в Херсон

Сальдо: Замгенсека ООН Гриффитс нарушил порядок пересечения госграницы РФ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что побывавший в Херсоне заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации.

"Вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично", — написал Сальдо в телеграм-канале.

Замгенсека ООН Мартин Гриффитс посетил Херсон

Замгенсека ООН Мартин Гриффитс посетил Херсон

При этом врио губернатора уверен, что Гриффитс, являясь гражданином Великобритании, не собирается задействовать потенциал ООН для помощи херсонцам, оставшимся в городе. Его цель — демонстративно показать, что он действует от всего мирового сообщества, которое при этом не признаёт вхождения Херсонской области в состав России, добавил Сальдо.

Ранее Лайф писал, что жительница Херсона испортила репортаж Sky News правдой о ситуации в городе при ВСУ. В материале издание также сообщило, что часть жителей города после прихода ВСУ решила эвакуироваться, так как ситуация стала слишком тяжёлой.

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Wikipedia

Артур Лапсаков

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