К Земле 15 декабря приблизится "рождественский" астероид

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило о приближающемся к Земле астероиде 2015 RN35, который получил название "рождественский".

"Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители", — сказано в "Твиттере" EKA.

Размер небесного тела в диаметре достигает 140 метров, оно приблизится к Земле на расстояние в 680 тысяч километров, поэтому опасности для человечества не представляет. Максимальное сближение с нашей планетой произойдёт 15 декабря.