К Земле 15 декабря приблизится "рождественский" астероид
Европейское космическое агентство заявило о приближении к Земле "рождественского" астероида
Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило о приближающемся к Земле астероиде 2015 RN35, который получил название "рождественский".
"Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители", — сказано в "Твиттере" EKA.
Размер небесного тела в диаметре достигает 140 метров, оно приблизится к Земле на расстояние в 680 тысяч километров, поэтому опасности для человечества не представляет. Максимальное сближение с нашей планетой произойдёт 15 декабря.
Ранее Лайф писал, что в метеорите из Сомали обнаружили два никогда не встречавшихся на Земле минерала. Им дали названия — элалиит и элкинстантонит — от самого метеорита, известного как Эль-Али, и в честь планетолога Линди Элкинса-Тантона, который возглавит исследовательскую часть предстоящей миссии NASA по изучению металлического астероида Психея.