Вышел первый трейлер сиквела "Человек-Паук: Через вселенные"

Компания Sony Pictures представила дебютный трейлер сиквела мультфильма "Человек-Паук: Через вселенные", в оригинале имеющего подзаголовок Across the Spider-Verse — "Через паучьи миры". Ролик появился на канале Sony Pictures Entertainment в "Ютубе".

Трейлер сиквела "Человек-Паук: Через вселенные". Видео © YouTube / Sony Pictures Entertainment

В новой части персонажи комиксов Майлз Моралес и Гвен Стейси отправятся в путешествие через шесть миров, у каждого из которых свой уникальный визуальный стиль. Число персонажей во второй части также увеличится.

Кроме того, в мультфильме появятся женщина-паук Джессика Дрю и Человек-паук 2099 Мигель О'Хара, озвученный Оскаром Айзеком. Ряды злодеев пополнят Пятно и Стервятник. Также в ролике можно увидеть Стэна Ли и дружелюбного соседа из Marvel's Spider-Man.