В Москве прошла церемония награждения победителей премии "Знание-2022"

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийской просветительской премии "Знание". Всего награды получили 22 человека в 13 номинациях, сообщили Лайфу в пресс-службе проекта.

Так, военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка стал победителем в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе". Среди проектов победу в этой номинации одержала платформа "Добро.РФ". Лучшими просветительскими компаниями года стали VK и Сбербанк. В номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей" победил создатель крупнейшего в России научно-просветительского исторического проекта "Цифровая история" Егор Яковлев. Помимо этого, он стал лауреатом в номинации "За вклад в просвещение в сфере "История". В этой же номинации победил проект по реставрации мемориального комплекса "Саур-Могила".

А вот просветительским проектом года по версии слушателей стал международный фестиваль классической музыки "Кантата".

Награду "За вклад в просвещение в сфере "Экономика и Бизнес" забрал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка. Также победу в этой номинации одержал первый международный коммуникационный проект для продвижения экспорта, бизнеса и культуры РФ "Сделано в России".

Лауреатом "За лучшую просветительскую книгу" стал Пётр Земсков и его книга "Математика с Петром Земсковым". В номинации "За активную просветительскую деятельность в вузе и ссузе" победила Елена Гринь. А автор проекта "ОБЖ не за партами" Геннадий Старунов объявлен победителем "За просветительскую деятельность в школе".

Кроме того, в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Новые горизонты" победил Александр Малькевич. Среди проектов победу в этой номинации одержала инновационная образовательно–туристическая программа для школьников и молодёжи "Город открытий". В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Наука и Технологии" одержал победу Владислав Миронов. Среди проектов в этой номинации победила Национальная технологическая олимпиада.

Документальный спецпроект "Донбасс: возрождение" признан лучшим просветительским фильмом по версии премии "Знание-2022". Серия фильмов была снята телеканалом "Рен-ТВ", его герои — жители Донбасса. Фильм Лайфа "Постковид" также был среди номинантов в этой категории, однако награды не удостоился.

Лучшим просветительским мероприятием года признан фестиваль "Таврида.Арт". В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство" среди проектов был награждён национальный открытый чемпионат творческих компетенций Artmasters. В этой категории также был один из номинантов от холдинга News Media — мультимедийный онлайн-проект "Душа Сербии" от креативной лаборатории "Гигарама".