Под Белгородом мужчина случайно застрелил друга на охоте

В Белгородской области возбудили уголовное дело после случайной стрельбы на охоте, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло на территории одного из охотничьих угодий Вейделевского района. Согласно версии следствия, 34-летний и 44-летний мужчины, которые были друзьями, отправились на охоту с двумя ружьями. Младший из товарищей в один момент не проверил постановку карабина на предохранитель и случайно нажал на спусковой крючок, выстрелив в идущего впереди него друга.

Погибший получил ранение грудной клетки и умер на месте происшествия. Дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Вину обвиняемый признал полностью, написав явку с повинной.