Посольство РФ рекомендовало россиянам не ездить по Перу на фоне массовых протестов
Россиянам стоит воздержаться от поездок по Перу и посещения центральных районов столицы из-за проходящих в стране беспорядков. Об этом сообщило Посольство РФ в республике.
Как указали в дипмиссии, в восьми регионах Перу и Лиме проходят массовые протесты, сопровождаемые перекрытием дорог, нападением на транспортные и коммуникационные инфраструктурные объекты и ожесточенными столкновениями с полицией. Известно о семи погибших, в том числе двоих несовершеннолетних, десятках раненых и пропавших без вести. Закрыты аэропорты в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа.
"В этой связи посольство рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок по стране и посещения центральных районов Лимы", — сказано в сообщении посольства.
Ранее Лайф сообщал, что Конгресс Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Ему не помог даже роспуск парламента и введение комендантского часа. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, встала на сторону депутатов. Присягу в качестве главы государства впервые приняла женщина — вице-президент Дина Болуарте. После этого в стране начались массовые протесты.
Twitter / Christian Castillo