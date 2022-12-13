Посольство РФ рекомендовало россиянам не ездить по Перу на фоне массовых протестов

Россиянам стоит воздержаться от поездок по Перу и посещения центральных районов столицы из-за проходящих в стране беспорядков. Об этом сообщило Посольство РФ в республике.

Как указали в дипмиссии, в восьми регионах Перу и Лиме проходят массовые протесты, сопровождаемые перекрытием дорог, нападением на транспортные и коммуникационные инфраструктурные объекты и ожесточенными столкновениями с полицией. Известно о семи погибших, в том числе двоих несовершеннолетних, десятках раненых и пропавших без вести. Закрыты аэропорты в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа.

"В этой связи посольство рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок по стране и посещения центральных районов Лимы", — сказано в сообщении посольства.