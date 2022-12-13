В Пентагоне не имеют данных о противозаконном использовании оружия, отправляемого Украине

Власти США не обладают достоверными сведениями о попадании поставляемого на Украину вооружения на чёрный рынок. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"В данный момент мы не располагаем информацией, достоверной информацией, которая бы указывала на какое-либо отклонение передаваемого Украине содействия на незаконные цели", — сказал он на брифинге.