В Пентагоне не имеют данных о противозаконном использовании оружия, отправляемого Украине
Власти США не обладают достоверными сведениями о попадании поставляемого на Украину вооружения на чёрный рынок. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"В данный момент мы не располагаем информацией, достоверной информацией, которая бы указывала на какое-либо отклонение передаваемого Украине содействия на незаконные цели", — сказал он на брифинге.
Ранее Лайф писал, что США отправили Киеву энергооборудование на 13 млн долларов. Что именно входит в поставку, не указывается.
Обложка ©