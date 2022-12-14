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14 декабря, 03:30

В Аргентине полиция применила слезоточивый газ против празднующих победу сборной

После выхода сборной Аргентины в финал чемпионата мира праздник в Буэнос-Айресе длился всю ночь. Однако дело не закончилось без происшествий, и в празднования вмешалась полиция. Как сообщает телеканал C5N, правоохранители один раз применили слезоточивый газ.

Столкновения произошли в тот момент, когда группа празднующих попыталась пройти к расположенному в центре города Обелиску по перекрытой ограждениями улице. Применение газа уже осудил глава Департамента по правам человека Орасио Пьетрагала.

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"Мы просим главу правительства [столицы] Орасио Родригеса Ларрету сделать так, чтобы полиция города Буэнос-Айреса перестала подавлять и провоцировать аргентинцев, которые с семьями пошли отмечать победу Аргентины у Обелиска", — написал он в соцсетях.

В местной полиции отметили, что речь идёт о небольшом инциденте, возникшем, когда группа подвыпивших граждан попыталась прорваться через ограждения и стала бросать камни. Сейчас обстановка вокруг Обелиска, где собрались тысячи аргентинцев, в целом весьма мирная.

Аргентина вышла во второй финал за три последних чемпионата мира

Аргентина вышла во второй финал за три последних чемпионата мира

Как сообщал Лайф, сборная Аргентины разгромила команду Хорватии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Катаре. Встреча на стадионе "Лусаил" завершилась со счётом 3:0. В финале мирового первенства аргентинцы встретятся либо со сборной Франции, либо с командой Марокко.

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ТАСС / AP / Gustavo Garello

Иван Косицын

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