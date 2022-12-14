В Аргентине полиция применила слезоточивый газ против празднующих победу сборной

После выхода сборной Аргентины в финал чемпионата мира праздник в Буэнос-Айресе длился всю ночь. Однако дело не закончилось без происшествий, и в празднования вмешалась полиция. Как сообщает телеканал C5N, правоохранители один раз применили слезоточивый газ.

Столкновения произошли в тот момент, когда группа празднующих попыталась пройти к расположенному в центре города Обелиску по перекрытой ограждениями улице. Применение газа уже осудил глава Департамента по правам человека Орасио Пьетрагала.

"Мы просим главу правительства [столицы] Орасио Родригеса Ларрету сделать так, чтобы полиция города Буэнос-Айреса перестала подавлять и провоцировать аргентинцев, которые с семьями пошли отмечать победу Аргентины у Обелиска", — написал он в соцсетях.

В местной полиции отметили, что речь идёт о небольшом инциденте, возникшем, когда группа подвыпивших граждан попыталась прорваться через ограждения и стала бросать камни. Сейчас обстановка вокруг Обелиска, где собрались тысячи аргентинцев, в целом весьма мирная.