Опрос показал, сколько на дорогах России вежливых водителей

Большинство автомобилистов в России считают себя вежливыми водителями, и лишь 16% признались, что иногда водят агрессивно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого "Росгосстрахом" совместно с сетью умных автосервисов "Вилгуд". Его результаты есть в распоряжении Лайфа.

Большинство участников опроса считают, что нормально знают правила дорожного движения, но наверняка что-то уже забыли. А 15% уверены в своих знаниях на все сто процентов. При этом около 15% респондентов никогда не обновляют правила ПДД, а 58% делают это лишь изредка.

Также участники исследования рассказали, как оценивают других водителей на дороге. Так, по мнению автолюбителей, 53% водят адекватно и ведут себя вежливо, 16% считают, что в пути много агрессивных водителей, 15% из встречаемых купили права и не знают ПДД, а ещё 14% создают аварийные ситуации.

В топ-5 самых раздражающих вещей на дороге попали опасная езда с сильным превышением скорости или проездом на красный свет (18%), неиспользование поворотников (16%), частые перестроения или так называемая игра в шашки (13%), подрезание и слишком медленный водитель впереди (по 10%). Самыми распространёнными нарушениями ПДД у россиян являются превышение скорости (48%) и несоблюдение требований знаков и разметки (10%). А 39% респондентов сказали, что всегда строго соблюдают правила ПДД.

Большинство респондентов (85%) считают, что навыки вождения не зависят от пола, но есть и 12% уверенных, что все проблемы на дорогах — от женщин за рулём. Больше всего из правил водительского этикета россиянам нравится, когда говорят спасибо с помощью "аварийки" (40%), когда дают перестроиться (17%) и пропускают скорую помощь (14%). Ещё 13% благодарны другим автомобилистам за помощь на дороге, когда случилась поломка.