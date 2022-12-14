В Госдуме просят МЧС возобновить регулярные проверки бизнеса из-за частых пожаров
Главу МЧС РФ Александра Куренкова просят рассмотреть возможность возобновления регулярных проверок бизнеса на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. С таким предложением обратился зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщает газета "Известия", ссылаясь на письмо депутата нижней палаты парламента. Как указал парламентарий, в России в последнее время горят огромные бизнес-объекты, в которых, как выясняется, не было проверок.
"Ни плановых, на которые наложен мораторий, ни внеплановых, которые, кстати, при наличии жалоб могли быть проведены. Практически везде причина [возгорания кроется] в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность", — подчеркнул Выборный.
Как указывает автор обращения, введённый в марте этого года Правительством РФ мораторий на проверки бизнеса был призван избавить сферу от лишней нагрузки, что позволило бы компаниям не отвлекаться и быстрее восстановиться от санкционных потрясений. Однако, как утверждает депутат, несоблюдение правил противопожарной безопасности создаёт угрозу для жизни и здоровья большого количества людей. Выборный заметил, что на одной чаше весов — жизнь граждан, а на другой — комфортные условия для восстановления бизнеса.
"При всём уважении к предпринимателям здесь всё же речь должна идти о персональной ответственности как руководителей бизнеса, так и отвечающих за пожарную безопасность. Поэтому мы должны придерживаться принципа "Доверяй, но проверяй", — указал парламентарий.
Ранее Лайф писал, что в Москве со взрывами загорелся гипермаркет OBI в торговом центре "Мега Химки". Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем возросла до 18 тысяч квадратных метров. На тушение огня ушло семь часов. Погиб охранник OBI, его тело нашли на улице с пробитой головой. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. По данному уголовному делу задержаны сварщик и прораб.
АГН "Москва" / Денис Воронин