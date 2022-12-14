В Госдуме просят МЧС возобновить регулярные проверки бизнеса из-за частых пожаров

Главу МЧС РФ Александра Куренкова просят рассмотреть возможность возобновления регулярных проверок бизнеса на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. С таким предложением обратился зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщает газета "Известия", ссылаясь на письмо депутата нижней палаты парламента. Как указал парламентарий, в России в последнее время горят огромные бизнес-объекты, в которых, как выясняется, не было проверок.

"Ни плановых, на которые наложен мораторий, ни внеплановых, которые, кстати, при наличии жалоб могли быть проведены. Практически везде причина [возгорания кроется] в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность", — подчеркнул Выборный.

Как указывает автор обращения, введённый в марте этого года Правительством РФ мораторий на проверки бизнеса был призван избавить сферу от лишней нагрузки, что позволило бы компаниям не отвлекаться и быстрее восстановиться от санкционных потрясений. Однако, как утверждает депутат, несоблюдение правил противопожарной безопасности создаёт угрозу для жизни и здоровья большого количества людей. Выборный заметил, что на одной чаше весов — жизнь граждан, а на другой — комфортные условия для восстановления бизнеса.