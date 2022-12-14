Ведущий Top Gear попал в аварию во время съёмок и был доставлен в больницу
Ведущий британского телешоу об автомобилях Top Gear Эндрю Флинтофф был госпитализирован после аварии, которая произошла во время съёмок очередного эпизода для вещательной корпорации Би-би-си. ДТП случилось на испытательной трассе проекта в графстве Суррей.
"Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего он был доставлен в больницу для дальнейшего лечения", — сообщает корпорация.
Согласно сообщению, полученные Флинтоффом травмы не опасны для жизни. Представитель Би-би-си отметил, что подробности произошедшего будут сообщены "в установленном порядке". Причина аварии не называется.
А несколько лет назад в ДТП угодил экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд во время съёмок серии шоу The Grand Tour. Журналист перевернулся за рулём спортивного электромобиля, который затем загорелся, однако серьёзных травм Хаммонд не получил. Его коллега и друг Джереми Кларксон рассказывал, что после всех страшных аварий у Ричарда начались проблемы с памятью.