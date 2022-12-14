Суд отказался отпустить под залог задержанного на Багамах основателя криптобиржи FTX

Суд Багамских островов отказал задержанному основателю и бывшему гендиректору обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкман-Фриду в освобождении под залог. Об этом сообщает CNN.

Адвокаты пытались предложить в качестве залога 250 тысяч долларов, однако судья отклонил ходатайство из-за возможного побега обвиняемого. Теперь он будет находиться под стражей как минимум до 8 февраля, когда суд, как ожидается, рассмотрит вопрос его экстрадиции в США.

Напомним, Бэнкман-Фрида задержали 13 декабря на Багамах по запросу властей США. Он обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и преступном сговоре.