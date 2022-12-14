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14 декабря, 01:23

Суд отказался отпустить под залог задержанного на Багамах основателя криптобиржи FTX

Суд Багамских островов отказал задержанному основателю и бывшему гендиректору обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкман-Фриду в освобождении под залог. Об этом сообщает CNN.

Адвокаты пытались предложить в качестве залога 250 тысяч долларов, однако судья отклонил ходатайство из-за возможного побега обвиняемого. Теперь он будет находиться под стражей как минимум до 8 февраля, когда суд, как ожидается, рассмотрит вопрос его экстрадиции в США.

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Напомним, Бэнкман-Фрида задержали 13 декабря на Багамах по запросу властей США. Он обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и преступном сговоре.

Ранее Лайф рассказывал, что криптовалютная биржа Бэнкман-Фрида FTX объявила о банкротстве в ноябре этого года, а её основатель ушёл в отставку. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование по поводу возможных нарушений бизнесмена. Сам же он лишился всего состояния, указывали СМИ.

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Wikipedia

Артур Лапсаков

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