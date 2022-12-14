Илон Маск снова потерял статус богатейшего человека планеты

Американский предприниматель Илон Маск вновь потерял статус богатейшего человека мира по версии Forbes. По данным рейтинга Real Time Billionaires, бизнесмен в соответствующем списке занимает второе место.

На первую строчку вновь вышел президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) француз Бернар Арно и его семья. Сейчас их состояние оценивается в 188,6 миллиарда долларов, в то время как Маска — в 176,8 млрд долларов.

При этом в рейтинге агентства Bloomberg Маск остаётся самым богатым человеком планеты с состоянием 168 миллиардов долларов. У Арно второе место и 167 миллиардов в американской валюте.