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14 декабря, 00:48

Илон Маск снова потерял статус богатейшего человека планеты

Илон Маск вновь уступил первое место в списке богатейших людей мира Бернару Арно

Американский предприниматель Илон Маск вновь потерял статус богатейшего человека мира по версии Forbes. По данным рейтинга Real Time Billionaires, бизнесмен в соответствующем списке занимает второе место.

На первую строчку вновь вышел президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) француз Бернар Арно и его семья. Сейчас их состояние оценивается в 188,6 миллиарда долларов, в то время как Маска — в 176,8 млрд долларов.

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При этом в рейтинге агентства Bloomberg Маск остаётся самым богатым человеком планеты с состоянием 168 миллиардов долларов. У Арно второе место и 167 миллиардов в американской валюте.

Напомним, 7 декабря Маск также потерял первое место в рейтинге миллиардеров Forbes, уступив его Бернару Арно. Американский бизнесмен опускался на второе место в списке несколько раз за час, однако позже вернул позиции.

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Wikipedia

Иван Косицын

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