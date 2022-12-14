Виктор Бут признался, что не будет тратить время на получение компенсации от США
Россиянин Виктор Бут, недавно вернувшийся на родину из американской тюрьмы, признался, что не будет тратить время на получение компенсации от США. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".
"Я не хочу тратить годы на судебные процессы. Понимаете, это непродуктивно. У нас большая страна, у нас есть чем заниматься. И тратить своё время на то, чтобы, в общем-то, "закапывать" что-то там, и платить адвокатам — нет", — заявил Бут.
Отвечая на вопрос, что он ощущает по отношению к США, Бут отметил, что "в каждой стране есть хорошие стороны и в каждой стране есть какие-то свои негативные моменты".
"Поэтому как относиться к стране? Страна очень большая... И вот так вот одним словом, обидевшись и надувшись, ну, это было бы не совсем правильно говорить. Всё зависит, опять же, от времени, от того руководства. Так что вопрос этот больше философский", — подчеркнул Бут.
Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину он уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине и если бы у него были необходимые навыки, то он пошёл бы добровольцем на фронт. Кроме того, он поделился самым тяжёлым испытанием, которое ему пришлось пережить в тюрьме США, и добавил, что в его камере всегда висел портрет президента России Владимира Путина. А уже 12 декабря лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Буту партийный билет. Сам новоиспечённый член ЛДПР заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру для участия в каких-либо выборах.
АГН "Москва" / Пресс-служба ЛДПР