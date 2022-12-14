Виктор Бут признался, что не будет тратить время на получение компенсации от США

Россиянин Виктор Бут, недавно вернувшийся на родину из американской тюрьмы, признался, что не будет тратить время на получение компенсации от США. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

"Я не хочу тратить годы на судебные процессы. Понимаете, это непродуктивно. У нас большая страна, у нас есть чем заниматься. И тратить своё время на то, чтобы, в общем-то, "закапывать" что-то там, и платить адвокатам — нет", — заявил Бут.

Отвечая на вопрос, что он ощущает по отношению к США, Бут отметил, что "в каждой стране есть хорошие стороны и в каждой стране есть какие-то свои негативные моменты".