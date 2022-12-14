Американцы углядели оговорку Байдена в обещании на 2023 год

Обещание президента США Джо Байдена о нормализации цен в стране к концу 2023 года сильно удивило пользователей "Твиттера". Они возмутились и призвали американского лидера раскрыть глаза.

"Может, он оговорился? Возможно, он хотел сказать, что цены упадут через два года, когда он покинет свой пост", — с иронией написал один из комментаторов.

"Кто-нибудь спросил его, какой сейчас год? И кто президент? Простой тест на компетентность", — добавил второй.

Ещё один юзер подчеркнул, что Байден оптимистичен в прогнозах, учитывая то, что американцы "видели последние два года". Один из пользователей также отметил, что лидер США, "наверное, даже не помнит, какой сейчас год".

"То есть инфляция снизится прямо перед следующими президентскими выборами? Как удобно", — подметил ещё один юзер.