На Украине решили импортом из Европы покрыть дефицит электричества
Минэнерго Украины надеется покрыть дефицит электричества импортом из Европы
Украина надеется импортом из Европы покрыть дефицит электричества. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"Электроэнергия на сегодня в Европе есть, она доступна. В украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счёт возможного импорта", — сказал он на полях конференции по поддержке страны в Париже.
Одним из ключевых вопросов импорта электроэнергии украинский министр назвал его финансирование. Кроме того, важно получить решение ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии) об увеличении возможностей по импорту, ведь на сегодняшний день Незалежная ограничена в объёмах.
Ранее Лайф писал, что в Сети раскритиковали Шольца за слова о "плане Маршалла" для Украины. Читатели порекомендовали немецкому канцлеру задуматься над программой реконструкции Европы.
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