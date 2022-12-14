Bloomberg: Apple планирует разрешить загрузку приложений не только из App Store

Американская корпорация Apple планирует разрешить пользователям из стран Евросоюза загружать приложения на устройства iPhone и iPad не только из магазина App Store, но и из сторонних маркетов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Причиной такого решения послужили требования ЕС, которые вступят в силу в 2024 году. В ЕС требуют от крупных технологических компаний разрешить установку приложений из сторонних источников, и они должны получать полноценный доступ к функциям устройств. Apple надеется ввести новые правила лишь в Европейском регионе, но может расширить зону действия, если другие страны прибегнут к подобным мерам. Компания рассчитывает подготовить изменения в следующем году.

При этом утверждается, что окончательное решение пока не принято. В компании не исключают, что нововведение будет предусматривать требования Apple к сторонним приложениям. Рассматривается также возможность платной проверки со стороны компании.