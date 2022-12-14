В результате проливных дождей в ДР Конго погибло 120 человек

На Демократическую Республику Конго обрушились проливные дожди. По данным агентства Reuters, в столице Киншасе из-за стихии погибло 120 человек.

Проливные дожди накрыли город Киншаса в ДР Конго. Видео © Twitter / fournier115, NtumbaSolange6

До этого местные СМИ приводили данные о почти ста жертвах, так что их количество может ещё вырасти. В результате вызванных дождями наводнений и оползней целые кварталы мегаполиса, население которого превышает 15 миллионов человек, оказались затопленными. Кроме того, разрушены некоторые дома и дороги.

В соцсетях появились кадры стихийного бедствия. Власти призвали жителей Киншасы к осторожности и бдительности при передвижении по городским улицам.