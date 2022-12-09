Сигнал из космоса: NASA получило предупреждение о грядущем бедствии в США Космическое агентство сопоставило данные спутников и наземных датчиков уровня моря и получило пугающую картину. 8 декабря, 23:40 Затопленные улицы Хьюстона и лодки с людьми на закате. Техас, США. Обложка © Shutterstock

Что предсказывает NASA для США

Ситуацию с уровнем воды на Земле отслеживают с помощью приборов под названием мареографы. В целом это такие датчики, которые устанавливаются на берегу или в открытом море, и они фиксируют, насколько поднялась или опустилась вода в каждый момент времени. А из космоса за Мировым океаном следят с помощью радаров и лазерных приборов, потому что они позволяют измерить расстояние между спутником и поверхностью воды. Таким образом, космическая эра подарила нам второй ракурс наблюдения.

Сбор и сравнение наземной и космической информации происходит уже многие десятилетия, и из этого складывается общая неутешительная тенденция: вода понемногу, но неуклонно поднимается. Как сообщили в NASA, учёные всесторонне оценили ситуацию с уровнем моря за последние 28 лет и на этой основе составили прогноз для США на ближайшие годы.

По расчётам исследователей, динамика на сегодняшний день такова, что за ближайшие лет тридцать уровень моря вдоль берегов Соединённых Штатов поднимется в среднем на 25–30 сантиметров, и это столько же, на сколько он повысился за предыдущую целую сотню лет. То есть опасный процесс ускоряется. Самое неудачное с этой точки зрения место в США — побережье Мексиканского залива, который омывает Техас, Миссисипи, Луизиану, Алабаму и Флориду. Там грядущий подъём воды оценивается в 35–45 сантиметров. 20–25 сантиметров ожидают на Гавайях, столько же — на севере Аляски. Но, вообще, западу страны немного больше повезло, потому что он находится на некотором возвышении.

В целом, по опубликованному прогнозу, на всём побережье США через 30 лет ежегодно раза по четыре будут случаться так называемые "умеренные", но тем не менее часто весьма разрушительные наводнения. Сейчас они бывают раз в два-три года. Да и по-настоящему крупные потопы участятся в пять раз.

Затопленные улицы Хьюстона. Техас, США. Фото © Shutterstock

Но на самом деле резкого скачка числа наводнений почти на всём побережье США ждут уже с 2030-х годов. И оказывается, виновата Луна.

Как Луна вызывает приливы и отливы

В общих чертах, она тянет к себе земной Мировой океан и как бы приподнимает над поверхностью планеты. Но она действует не в одиночку, а вдвоём с Солнцем. С одной стороны воду тянет Луна, с другой — Солнце. Получается такой вытянутый с двух сторон водяной пузырь, внутри которого находится Земля. И Земля внутри этого пузыря всё время поворачивается — вращается вокруг своей оси. И по мере этого поворачивания где-то на Земле вода поднимается, а где-то, наоборот, уходит.

А на самом деле, если бы можно было эту разницу видеть из космоса, то мы бы увидели, что вода никуда не поднимается и никуда не опускается, — пузырь всегда один и тот же, просто планета в нём кружится и таким образом меняет положение дел для разных своих регионов.

Как Луна вызывает приливы и отливы. Фрагмент видео © scijinks.gov / Национальное управление океанических и атмосферных исследований США

Но дело в том, что орбита Луны не является строго зафиксированной по отношению к Земле и к Солнцу, она всё время смещается. Во-первых, она постоянно смещается вправо, то есть она представляет собой эллипс, который Луна описывает примерно за 27 дней, но каждый раз, когда она начинает рисовать новый эллипс, она немного уходит вправо, по часовой стрелке. И вот это хождение — прецессия — идёт постоянно с периодом 8 лет 10 месяцев. То есть на исходе девятого года она снова пишет овал в том же направлении, что и 8 лет 10 месяцев назад.

Смещение лунной орбиты. Фото © Wikipedia / Rfassbind

Но и даже это ещё не всё, потому что "ходит", колеблется ещё и сама плоскость лунной орбиты. Она постепенно меняет своё положение по отношению к той плоскости, в которой по нашей небесной сфере продвигается Солнце. То есть мы с вами, конечно, кое-как дожили до понимания, что продвигаемся на самом деле мы, но для удобства расчётов в астрономии сохранили вот этот наблюдаемый с Земли круг, который описывает по небу Солнце. Этот круг называется эклиптикой. Так вот, Луна пишет овал не в той же самой плоскости, а под неким углом к плоскости "солнечного круга", к эклиптике. И угол этот меняется, тоже циклично, с периодом чуть больше 18 с половиной лет.

Как объясняют в NASA, это колебание плоскости лунной орбиты заметно влияет на интенсивность приливов и отливов. Если посмотреть на визуализацию этого процесса, то становится понятно, что плоскость вращения Луны смещается и по отношению к земной оси, а соответственно, и к экватору. Вероятно, здесь замешано то, что на экваторе максимально работает центробежная сила вращения Земли, которая как бы толкает всё прочь от поверхности. Значит, когда Луна зависает ближе к экватору, то вращение планеты больше помогает спутнику притягивать к себе океан. Вытягивать вышеупомянутый пузырь.

В первые почти 9 лет этого 18-летнего цикла плоскость лунной орбиты держится ближе к земной оси, и тогда амплитуда приливов и отливов уменьшается: приливы становятся послабее, и с отливом уровень воды опускается не настолько сильно, насколько мог бы в другое время. А вот как раз в это другое время, то есть во второй половине цикла, плоскость вращения Луны вокруг Земли отдаляется от оси планеты — и получается обратная ситуация: и приливы максимально мощные, и отливы забирают очень много воды.

По словам учёных из NASA, мы сейчас находимся на этапе сильных приливов. Но для жителей восточного побережья США на этот раз пока ещё всё терпимо: просто уровень воды из-за глобального потепления ещё не настолько поднялся. А вот в следующий раз, когда лунная орбита выкинет свой регулярный фортель, кварталы на берегу, скажем, Мексиканского залива уже начнут на постоянной основе превращаться в американскую Венецию. А следующий раз, по подсчётам астрономов, будет примерно в середине 2030-х годов.

Авторы Адель Романенкова